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Діти

Діти-спортсмени "розгромили" вагон Укрзалізниці: провідниця показала відео

Автор: Роман Мирончук

В поїзді Укрзалізниці Дніпро-Одеса їхали юні спортсмени, які залишили після себе неприбрані купе. Крім того, в деяких купе на столах і підлозі було купа сміття, а також обірвані фіранки.

Відео з поїзда опублікувала провідниця Світлана Ляшенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами жінки, такі купе залишили після себе гімнасти з Дніпра. Дане відео вона опублікувала 5 березня.

"Тільки що покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що залишили на згадку про себе. Велике спасибі вам, дітки", - каже провідниця.

Користувачі мережі також прокоментували поведінку дітей і висловили своє обурення.

  • Це двомісне купе, мабуть люди вирішили, що раз квитки так дорого коштують, то можна собі таке дозволити;
  • Причому тут дорого або недорого? Це виховання точніше відсутність оного!!!
  • Дітей не виховали батьки, їм на них наплювати. От і виросло, то виросло.
  • Що за свинство. Коли народ навчиться берегти казенне майно і працю чужих людей. А потім скаржаться, що брудні вагони, все зламано і будуть знімати відео і викладати.
  • Ви що якісь злі? Зауважте, провідниця жодного слова мерзенного не сказала. Ви самі дітьми не були чи що? Ось ті дорослі, що супроводжували діточок, ось це утирки!!!
  • Ось це спортсмени... ''Добре вас виховали''.

Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли про поїзди у "червоних зонах" карантину.

Раніше провідники Укрзалізниці поскаржилися на пекельні умови роботи.

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