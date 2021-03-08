Діти-спортсмени "розгромили" вагон Укрзалізниці: провідниця показала відео

В поїзді Укрзалізниці Дніпро-Одеса їхали юні спортсмени, які залишили після себе неприбрані купе. Крім того, в деяких купе на столах і підлозі було купа сміття, а також обірвані фіранки.

Відео з поїзда опублікувала провідниця Світлана Ляшенко на своїй сторінці в Facebook .

За словами жінки, такі купе залишили після себе гімнасти з Дніпра. Дане відео вона опублікувала 5 березня.

"Тільки що покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що залишили на згадку про себе. Велике спасибі вам, дітки", - каже провідниця.

Користувачі мережі також прокоментували поведінку дітей і висловили своє обурення.