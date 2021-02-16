Проводники "Укрзализныци" пожаловались на адские условия работы: "обогрев времен Средневековья"
"Укрзализныця" попала в очередной скандал. В этот раз проводники поездов рассказали, что из-за отсутствия стеклообогревателей они вынуждены растапливать лед на окнах кабины локомотива с помощью огня.
Об этом сообщается на видео, опубликованном в Telegram-канале Pavlovsky news.
Ролик в сети записали машинист и его помощник.
"Ну что, Жмак (глава УЗ Владимир Жмак, - Ред.) Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?" - пожаловался машинист, судя по видео.
Работники УЗ показали в ролике, что лобовое стекло в поезде полностью покрыто льдом, дорога впереди не видна. Они управляют поездом почти вслепую.
Мужчина поджег бумагу и в руках держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы немного растопить лед.
Проводники "Укрзализныци" пожаловались на адские условия работы
В комментариях украинцы отреагировали на видео.
- Они никак не могут понять простых истин: зачем им повышать зарплаты, если они согласны на свою жечь газетки и отогревать стекла на ходу? Тупые совки, ей богу!
- Стекло не от такого обогрева треснуло?
- Оно ж по рельсам ездят, зачем им обогрев?
- Я так понимаю должны были вызвать человека который был бы на прогреве, но видимо, не вызвали...
- Илон Маск говорите, ну-ну.
Как мы писали ранее, громкий скандал с Укрзализныцей получил продолжение.