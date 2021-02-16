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Проводники "Укрзализныци" пожаловались на адские условия работы: "обогрев времен Средневековья"

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 15:18
Проводники "Укрзализныци" пожаловались на адские условия работы: "обогрев времен Средневековья" "Укрзализныця" попала в скандал (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзализныця" попала в очередной скандал. В этот раз проводники поездов рассказали, что из-за отсутствия стеклообогревателей они вынуждены растапливать лед на окнах кабины локомотива с помощью огня.

Об этом сообщается на видео, опубликованном в Telegram-канале Pavlovsky news.

Ролик в сети записали машинист и его помощник.

"Ну что, Жмак (глава УЗ Владимир Жмак, - Ред.) Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?" - пожаловался машинист, судя по видео.

Работники УЗ показали в ролике, что лобовое стекло в поезде полностью покрыто льдом, дорога впереди не видна. Они управляют поездом почти вслепую.

Мужчина поджег бумагу и в руках держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы немного растопить лед.

Проводники "Укрзализныци" пожаловались на адские условия работы

В комментариях украинцы отреагировали на видео.

  • Они никак не могут понять простых истин: зачем им повышать зарплаты, если они согласны на свою жечь газетки и отогревать стекла на ходу? Тупые совки, ей богу!
  • Стекло не от такого обогрева треснуло?
  • Оно ж по рельсам ездят, зачем им обогрев?
  • Я так понимаю должны были вызвать человека который был бы на прогреве, но видимо, не вызвали...
  • Илон Маск говорите, ну-ну.

Как мы писали ранее, громкий скандал с Укрзализныцей получил продолжение.

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