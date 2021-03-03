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В Укрзализныце рассказали о поездах в "красных зонах" карантина: как въехать и выехать

Новина українською → Среда 03 марта 2021 21:35
В Укрзализныце рассказали о поездах в "красных зонах" карантина: как въехать и выехать В Укрзализныце объяснили, как будут ездить поезда в "красных" областях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине расширили "красную зону" карантина, в которую помимо Ивано-Франковской и Черновицкой областей 3 марта попала еще и Житомирская. Поезда в указанных регионах будут курсировать, но по особым правилам и с учетом действующих ограничений.

Об этом 3 марта передали в Укрзализныце на странице в Facebook.

Сейчас продажа билетов в "красную" Ивано-Франковскую область закрыта.

До 6 марта включительно на поезде можно добраться до Черновицкой и Житомирской областей, где с 7 марта начнут действовать аналогичные жесткие ограничения.

"Если вы уже приобрели билеты до этих областей, но не меняете свои планы, то можете сесть на ваш поезд на любой станции следования за пределами областей, где действуют / будут действовать ограничения (например, в Ходорове, Стрые или Львове с билетом от/до Ивано-Франковска)", - объяснили в Укрзализныце.

Также в компании назвали ближайшие доступные станции для выезда из "красной зоны" карантина с 7 марта.

Из Ивано-Франковска и Черновцов можно выехать на поезде до таких ближайших станций:

  • Стрый, Сколе, Ходоров, Славское (Львовская область)
  • Воловец, Ясиня, Рахов, Квасы (Закарпатская область)
  • Товсте, Залещики, Чортков (Тернопольская область)
  • Камянец-Подольский (Хмельницкая область)

Из Житомира, Бердичева, Коростеня, Новоград-Волынского в Житомирской области с 7 марта можно выехать до таких ближайших ж/д станций:

  • Рокитно-Волынское (Ровенская область)
  • Шепетовка, Полонное (Хмельницкая область)
  • Фастов (Киевская область)

Отмечается, что в "красной зоне" поезда будут курсировать по расписанию, но с техническими остановками и без высадки/посадки пассажиров.

Ношение масок в поезде является обязательным.

В Укрзализныце рассказали о поездах в &quot;красных зонах&quot; карантина: как въехать и выехать

Как на поезде выехать из "красных" карантинных областей (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ранее сообщалось, что в Укрзализныце заявили сразу о нескольких нововведениях, которыми пассажиров будут удивлять уже этим летом.

Напомним, что УЗ приостанавливает продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области.

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