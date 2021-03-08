ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 17:04
Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео Юные спортсмены оставили после себя кучу мусора в поезде (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

В поезде Укрзализныци Днепр-Одесса ехали юные спортсмены, которые оставили после себя неубранные купе. Кроме того, в некоторых купе на столах и полу было куча мусора, а также оборваны занавески.

Видео из поезда опубликовала проводница Светлана Ляшенко на своей странице в Facebook.

По словам женщины, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра. Данное видео она опубликовала 5 марта.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", - говорит проводница.

Пользователи сети также прокомментировали поведение детей и высказали свое негодование.

  • Это двухместное купе, видимо люди решили, что раз билеты так дорого стоят, то можно себе такое позволить;
  • Причем здесь дорого или недорого? Это воспитание точнее отсутствие оного!!!
  • Детей не воспитали родители, им на них наплевать. Вот и выросло, то что выросло.
  • Что за свинство. Когда народ научится беречь казенное имущество и труд чужих людей. А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать.
  • Вы что какие злые? Заметьте, проводница ни одного слова гнусного не сказала. Вы сами детьми не были что ли? Вот те взрослые, что сопровождали детишек, вот это утырки!!!
  • Вот это спортсмены... ''Хорошо вас воспитали''.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о поездах в "красных зонах" карантина.

Ранее проводники Укрзализныци пожаловались на адские условия работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Укрзализныця преступления
LITE
Снег и мороз: синоптики расказали, какой будет погода в восьмой день весны
Снег и мороз: синоптики расказали, какой будет погода в восьмой день весны