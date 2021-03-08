Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео
В поезде Укрзализныци Днепр-Одесса ехали юные спортсмены, которые оставили после себя неубранные купе. Кроме того, в некоторых купе на столах и полу было куча мусора, а также оборваны занавески.
Видео из поезда опубликовала проводница Светлана Ляшенко на своей странице в Facebook.
По словам женщины, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра. Данное видео она опубликовала 5 марта.
Posted by Светлана Ляшенко on Friday, March 5, 2021
"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", - говорит проводница.
Пользователи сети также прокомментировали поведение детей и высказали свое негодование.
- Это двухместное купе, видимо люди решили, что раз билеты так дорого стоят, то можно себе такое позволить;
- Причем здесь дорого или недорого? Это воспитание точнее отсутствие оного!!!
- Детей не воспитали родители, им на них наплевать. Вот и выросло, то что выросло.
- Что за свинство. Когда народ научится беречь казенное имущество и труд чужих людей. А потом жалуются, что вагоны грязные, все сломано и будут снимать видео и выкладывать.
- Вы что какие злые? Заметьте, проводница ни одного слова гнусного не сказала. Вы сами детьми не были что ли? Вот те взрослые, что сопровождали детишек, вот это утырки!!!
- Вот это спортсмены... ''Хорошо вас воспитали''.
Напомним, в Укрзализныце рассказали о поездах в "красных зонах" карантина.
Ранее проводники Укрзализныци пожаловались на адские условия работы.