Діти-спортсмени "розгромили" вагон Укрзалізниці: провідниця показала відео
В поїзді Укрзалізниці Дніпро-Одеса їхали юні спортсмени, які залишили після себе неприбрані купе. Крім того, в деяких купе на столах і підлозі було купа сміття, а також обірвані фіранки.
Відео з поїзда опублікувала провідниця Світлана Ляшенко на своїй сторінці в Facebook.
За словами жінки, такі купе залишили після себе гімнасти з Дніпра. Дане відео вона опублікувала 5 березня.
Posted by Світлана Ляшенко on Friday, March 5, 2021
"Тільки що покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що залишили на згадку про себе. Велике спасибі вам, дітки", - каже провідниця.
Користувачі мережі також прокоментували поведінку дітей і висловили своє обурення.
- Це двомісне купе, мабуть люди вирішили, що раз квитки так дорого коштують, то можна собі таке дозволити;
- Причому тут дорого або недорого? Це виховання точніше відсутність оного!!!
- Дітей не виховали батьки, їм на них наплювати. От і виросло, то виросло.
- Що за свинство. Коли народ навчиться берегти казенне майно і працю чужих людей. А потім скаржаться, що брудні вагони, все зламано і будуть знімати відео і викладати.
- Ви що якісь злі? Зауважте, провідниця жодного слова мерзенного не сказала. Ви самі дітьми не були чи що? Ось ті дорослі, що супроводжували діточок, ось це утирки!!!
- Ось це спортсмени... ''Добре вас виховали''.
Нагадаємо, в Укрзалізниці розповіли про поїзди у "червоних зонах" карантину.
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