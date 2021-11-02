"Дети кричали, взрослые молились": Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)
Телеведущий Анатолий Анатолич, который стал многодетным отцом, с женой Юлией, дочерью Лолой и Алисой, сыном Нилом, мамой и тещей поехали в отпуск в Египет. В частности, во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.
Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram.
По его словам, он заподозрил неладное, когда увидел, что ободок иллюминатора у него был плохо закреплен и шатался.
Анатолий Анатоли жалуется на тяжелый полет на самолете
"Мы реально падали с неба на землю. Я едва опомнилась. Пережила такой шок. Мы попали в воздушную яму, но не обычную, а какую-то гипер-длинную. Мне казалось, мы летели вечность вниз. Я держала на руках манюню. Алиса плакала, Лола плакала, другие дети кричали. Пока прилетели, мы поседели", - написала жена Юля.
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Жена телеведущего Анатолия Анатолича
Кроме того, в аэропорту Шарм-эль-Шейха семью ждало новое испытание. В частности, были толпы народа, огромные очереди и полное отсутствие сервиса. Также, чтобы забрать багаж, им понадобилось два часа.
Поэтому, после тяжелого перелета семья надеется, что неприятных сюрпризов больше не будет.
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