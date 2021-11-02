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"Дети кричали, взрослые молились": Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)

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Вторник 02 ноября 2021 18:53
"Дети кричали, взрослые молились": Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото) Анатолий Анатолич рассказал о тяжелом перелете (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Телеведущий Анатолий Анатолич, который стал многодетным отцом, с женой Юлией, дочерью Лолой и Алисой, сыном Нилом, мамой и тещей поехали в отпуск в Египет. В частности, во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.

Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, он заподозрил неладное, когда увидел, что ободок иллюминатора у него был плохо закреплен и шатался.

&quot;Дети кричали, взрослые молились&quot;: Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)&quot;Дети кричали, взрослые молились&quot;: Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)

Анатолий Анатоли жалуется на тяжелый полет на самолете

"Мы реально падали с неба на землю. Я едва опомнилась. Пережила такой шок. Мы попали в воздушную яму, но не обычную, а какую-то гипер-длинную. Мне казалось, мы летели вечность вниз. Я держала на руках манюню. Алиса плакала, Лола плакала, другие дети кричали. Пока прилетели, мы поседели", - написала жена Юля.

&quot;Дети кричали, взрослые молились&quot;: Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)л&quot;Дети кричали, взрослые молились&quot;: Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)&quot;Дети кричали, взрослые молились&quot;: Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете (фото)

Жена телеведущего Анатолия Анатолича

Кроме того, в аэропорту Шарм-эль-Шейха семью ждало новое испытание. В частности, были толпы народа, огромные очереди и полное отсутствие сервиса. Также, чтобы забрать багаж, им понадобилось два часа.

Поэтому, после тяжелого перелета семья надеется, что неприятных сюрпризов больше не будет.

Также мы писали, что Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына.

Также мы писали, что Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своем отце.

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Анатолий Анатолич
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