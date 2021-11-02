"Діти кричали, дорослі молилися": Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став багатодітним батьком , з дружиною Юлією, доньками Лолою та Алісою, сином Нілом, мамою та тещею поїхали у відпустку в Єгипет. Зокрема, під час перельоту родина пережила стрес та вони були впевнені, що літак розіб'ється.

Про це ведучий розповів на своїй сторінці в Instagram .

За його словами, він запідозрив недобре, коли побачив, що обідок ілюмінатора біля нього був погано закріплений та хитався.

Анатолій Анатолі скаржиться на важкий політ на літаку

"Ми реально падали з неба на землю. Я ледве отямилася. Пережила такий шок. Ми потрапили в повітряну яму, але не звичайну, а якусь гіпер-довгу. Мені здавалося, ми летіли вічність вниз. Я тримала на руках манюню. Аліса плакала, Лола плакала, інші діти кричали. Поки прилетіли, ми посивіли", - написала дружина Юля.

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Дружина телеведучого Анатолія Анатоліча

Окрім того, в аеропорту Шарм-ель-Шейха на сім'ю чекало нове випробування. Зокрема, були натовпи народу, величезні черги та повна відсутність сервісу. Також, аби забрати багаж, їм знадобилося дві години.

Тому, після важкого перельоту сім'я сподівається, що неприємних сюрпризів більше не буде.