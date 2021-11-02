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"Діти кричали, дорослі молилися": Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)

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Вівторок 02 листопада 2021 18:53
"Діти кричали, дорослі молилися": Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото) Анатолій Анатоліч розповів про важкий переліт (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став багатодітним батьком, з дружиною Юлією, доньками Лолою та Алісою, сином Нілом, мамою та тещею поїхали у відпустку в Єгипет. Зокрема, під час перельоту родина пережила стрес та вони були впевнені, що літак розіб'ється.

Про це ведучий розповів на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, він запідозрив недобре, коли побачив, що обідок ілюмінатора біля нього був погано закріплений та хитався.

&quot;Діти кричали, дорослі молилися&quot;: Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)&quot;Діти кричали, дорослі молилися&quot;: Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)

Анатолій Анатолі скаржиться на важкий політ на літаку

"Ми реально падали з неба на землю. Я ледве отямилася. Пережила такий шок. Ми потрапили в повітряну яму, але не звичайну, а якусь гіпер-довгу. Мені здавалося, ми летіли вічність вниз. Я тримала на руках манюню. Аліса плакала, Лола плакала, інші діти кричали. Поки прилетіли, ми посивіли", - написала дружина Юля.

&quot;Діти кричали, дорослі молилися&quot;: Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)л&quot;Діти кричали, дорослі молилися&quot;: Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)&quot;Діти кричали, дорослі молилися&quot;: Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт (фото)

Дружина телеведучого Анатолія Анатоліча

Окрім того, в аеропорту Шарм-ель-Шейха на сім'ю чекало нове випробування. Зокрема, були натовпи народу, величезні черги та повна відсутність сервісу. Також, аби забрати багаж, їм знадобилося дві години.

Тому, після важкого перельоту сім'я сподівається, що неприємних сюрпризів більше не буде.

Також ми писали, що Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина.

Також ми писали, що Анатолій Анатоліч відверто розповів про свого батька.

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Анатолий Анатолич
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