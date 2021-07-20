Анатолий Анатолич стал папой уже в третий раз: нежное фото с новорожденным

Анатолий Анатолич снова стал папой - в семье шоумена и его жены Юлии Бойко родился уже третий ребенок. Партнерские роды прошли в частном роддоме успешно, и подарили ведущему целую массу эмоций.

Также ведущий канала "Украина" показал милое фото из роддома с супругой и малышом в одеяльце на руках.

Анатолич рассказал, что сына назвали Нилом. Ребенок родился в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см.

"Красивый, хороший, предвкушаю - умный и с хорошим чувством юмора", - отметил ведущий.

Анатолий Анатолич с женой стали родителями в третий раз - у пары родился сын (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Как признался 36-летний шоумен, присутствовал он на родах впервые.

"И это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов", - описал он впечатления.

Также Анатолич тепло и нежно поздравил жену, ставшую мамой в третий раз, а также персоналу частного роддома, в котором малыш появился на свет.

"Юла, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты еще, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился еще и в этом. Спасибо партнерским родам", - написал ведущий.

В семье Анатолича и Юлы двое дочерей Алиса (2011 г. р.) и Лолита (2013 г. р.), а теперь еще и первый сын Нил.

"У меня теперь сын, нужно научиться привыкать к этому состоянию и принять, что нас теперь много. Уже пятеро. Это чуть больше, чем в Boyzone, но ещё чуть меньше, чем в BTS. Короче, пока все очень нра", - рассказал ведущий.

Анатолий Анатолич с женой и дочерьми ждут появления на свет третьего ребенка (пресс-служба канала "Украина")