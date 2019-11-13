Дети играют, мины падают: оккупанты обстреляли Золотое (видео)

Боевики обстреляли Золотое-4 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Разведение войск в районе Золотого-4 планируют завершить до 25 ноября

Боевики на Донбассе снова обстреляли Золотое-4 в Луганской области - огонь был открыт днем 13 ноября в то время, как в поселке возле жилых домов на улице играли дети. Малышам пришлось бежать и прятаться. Об этом говорится в сообщении "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції" на Telegram-канале.

Также в сети показали видео, на котором слышны звуки стрельбы во время упражнений детей на свежем воздухе.

"Сейчас мы можем услышать, как происходит примирение и к чему привел отвод войск", - сказал ветеран.

Зафиксированное время - 16:03.

Боевики обстреляли Золотое-4, когда там играли дети на улице (Фото: скриншот)

Как рассказал волонтер, средь бела дня, когда они проводили спортивные тренировки для детей, в окрестностях начали раздаваться обстрелы: прилеты мин и выстрелы артиллерии.

Ранее в штабе ООС рассказали, что мероприятия по отводу войск в районе населенного пункта Золотое-4 продолжаются в синхронном и зеркальном порядке. Практическая их фаза, по графику, продлится до 25 ноября.

Отметим, что ранее - 21 сентября - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ранения из стрелкового оружия 16-летнего парня в оккупированном боевиками населенном пункте Золотое-5.

Видео: Боевики обстреляли Золотое-4, когда там играли дети на улице