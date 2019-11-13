Діти грають, міни падають: окупанти обстріляли Золоте (відео)

Бойовики обстріляли Золоте-4 (Фото: колаж РБК-Україна)

Розведення військ в районі Золотого-4 планують завершити до 25 листопада

Бойовики на Донбасі знову обстріляли Золоте-4 в Луганській області - вогонь був відкритий вдень 13 листопада в той час, як у селищі біля житлових будинків на вулиці гралися діти. Малечі довелося бігти та ховатися. Про це йдеться в повідомленні "Останній блокпост. #Ні_Капітуляції" на Telegram-каналі.

Також в мережі показали відео, на якому чутно звуки стрілянини під час вправ дітей на свіжому повітрі.

"Зараз ми можемо почути, як відбувається примирення і до чого призвело відведення військ", - сказав ветеран.

Зафіксований ча - 16:03.

Бойовики обстріляли Золоте-4, коли там грали діти на вулиці (Фото: скріншот)

Як розповів волонтер, серед білого дня, коли вони проводили спортивні тренування для дітей, в околицях почали лунати обстріли: прильоти мін та постріли артилерії.

Раніше в штабі ООС розповіли, що заходи з відведення військ в районі населеного пункту Золоте-4 тривають в синхронному і дзеркальному порядку. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада.

Зазначимо, що раніше - 21 вересня - Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала поранення зі стрілецької зброї 16-річного хлопця в окупованому бойовиками населеному пункті Золоте-5.

Відео: Бойовики обстріляли Золоте-4, коли там грали діти на вулиці