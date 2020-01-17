Детей больше не будет: Кейт Миддлтон назвала причину

Кейт Миддлтон заявила, что не планирует рождение четвертого ребенка. Она объяснила, почему в семье герцогов Кембриджских не будет еще одного ребенка на первом официальном мероприятии в 2020 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие в Брэдфорде, где пообщались с местными жителями. Жители Великобритании, которые интересуются жизнью королевской четы, решили выяснить, насколько правдивы слухи о том, что герцоги Кембриджские задумываются о четвертом ребенке.

Один из жителей Брэдфорда на встрече сообщил, что отправлял поздравительные открытки герцогам Кембриджским после рождения всех трех малышей. Он поинтересовался, сможет ли это сделать еще раз.

На что Кейт Миддлтон честно призналась, что скорее всего нет, так как ее муж против еще одного ребенка.

"Не думаю, что Уильям еще хочет детей", - сказала герцогиня Кембриджская.

Стоит отметить, что свою собственную позицию Кейт Миддлтон озвучивать не стала. Ранее она уже заявляла о том, что четвертого ребенка в их семье не будет.

Во время своего визита в Северную Ирландию в 2019 году она заявила вполне твердо, что принц Уильям больше не хочет детей, поэтому разговоры о четвертом ребенке – беспочвенны.