Смачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усі

Все більше людей обирають легкі та швидкі у приготуванні десерти без термічної обробки. Один із таких варіантів - чизкейк без борошна та яєць. Він готується з мінімуму інгредієнтів, не потребує духовки й залишається смачним і поживним.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як приготувати такий смачний десерт, який точно сподобається кожному.
Для приготування легкого літнього чизкейка знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку желатин замочуємо у холодній воді та залишаємо, щоб він набух. Печиво потрібно подрібнити, а потім покласти у зручний посуд, додати розтоплене вершкове масло і добре змішати.
Дно форми застеліть пергаментом, висипте підготовлену крихту і рівномірно розподіліть. У посуді змішайте вершковий сир, йогурт, ванільний екстракт і розмішайте.
Желатин розігрійте в мікрохвильовці 20 секунд та вилийте у суміш і перемішайте.
У окремому посуді збийте охолоджені вершки та поступово додавайте цукор. Невеликими порціями додавайте збиті вершки до основної маси.
В кінці вилийте масу у форму, додайте полуничне варення та поставте у холодильник на 3-4 години або можна залишити на ніч. Коли чизкейк застигне, то дістаньте з форми та прикрасьте фруктами.
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