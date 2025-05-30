Смачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усі

Список інгредієнтів

Для приготування легкого літнього чизкейка знадобляться такі інгредієнти:

печиво "Марія" - 200 г

вершкове масло - 80 г

сир вершковий - 150 г

йогурт - 200 г

цукор - 125 г

вершки 33-35% - 200 г

желатин - 13-15 г

екстракт ванілі - 10 г (1 ст. л.)

варення полуничне - за смаком

форма діаметром 24 см

Легкий спосіб приготування

Спочатку желатин замочуємо у холодній воді та залишаємо, щоб він набух. Печиво потрібно подрібнити, а потім покласти у зручний посуд, додати розтоплене вершкове масло і добре змішати.

Дно форми застеліть пергаментом, висипте підготовлену крихту і рівномірно розподіліть. У посуді змішайте вершковий сир, йогурт, ванільний екстракт і розмішайте.

Желатин розігрійте в мікрохвильовці 20 секунд та вилийте у суміш і перемішайте.

У окремому посуді збийте охолоджені вершки та поступово додавайте цукор. Невеликими порціями додавайте збиті вершки до основної маси.

В кінці вилийте масу у форму, додайте полуничне варення та поставте у холодильник на 3-4 години або можна залишити на ніч. Коли чизкейк застигне, то дістаньте з форми та прикрасьте фруктами.

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