Вкусный летний десерт без выпечки, муки и яиц: его смогут приготовить все

Все больше людей выбирают легкие и быстрые в приготовлении десерты без термической обработки. Один из таких вариантов - чизкейк без муки и яиц. Он готовится из минимума ингредиентов, не требует духовки и остается вкусным и питательным.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как приготовить такой вкусный десерт, который точно понравится каждому.
Для приготовления легкого летнего чизкейка понадобятся такие ингредиенты:
Сначала желатин замачиваем в холодной воде и оставляем, чтобы он набух. Печенье нужно измельчить, а затем положить в удобную посуду, добавить растопленное сливочное масло и хорошо смешать.
Дно формы застелите пергаментом, высыпьте подготовленную крошку и равномерно распределите. В посуде смешайте сливочный сыр, йогурт, ванильный экстракт и размешайте.
Желатин разогрейте в микроволновке 20 секунд и вылейте в смесь и перемешайте.
В отдельной посуде взбейте охлажденные сливки и постепенно добавляйте сахар. Небольшими порциями добавляйте взбитые сливки к основной массе.
В конце вылейте массу в форму, добавьте клубничное варенье и поставьте в холодильник на 3-4 часа или можно оставить на ночь. Когда чизкейк застигнет, то достаньте из формы и украсьте фруктами.
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