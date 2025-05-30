Вкусный летний десерт без выпечки, муки и яиц: его смогут приготовить все

Список ингредиентов

Для приготовления легкого летнего чизкейка понадобятся такие ингредиенты:

печенье "Мария" - 200 г

сливочное масло - 80 г

творог сливочный - 150 г

йогурт - 200 г

сахар - 125 г

сливки 33-35% - 200 г

желатин - 13-15 г

экстракт ванили - 10 г (1 ст. л.)

варенье клубничное - по вкусу

форма диаметром 24 см

Легкий способ приготовления

Сначала желатин замачиваем в холодной воде и оставляем, чтобы он набух. Печенье нужно измельчить, а затем положить в удобную посуду, добавить растопленное сливочное масло и хорошо смешать.

Дно формы застелите пергаментом, высыпьте подготовленную крошку и равномерно распределите. В посуде смешайте сливочный сыр, йогурт, ванильный экстракт и размешайте.

Желатин разогрейте в микроволновке 20 секунд и вылейте в смесь и перемешайте.

В отдельной посуде взбейте охлажденные сливки и постепенно добавляйте сахар. Небольшими порциями добавляйте взбитые сливки к основной массе.

В конце вылейте массу в форму, добавьте клубничное варенье и поставьте в холодильник на 3-4 часа или можно оставить на ночь. Когда чизкейк застигнет, то достаньте из формы и украсьте фруктами.

Рецепт чизкейка без муки и яиц (фото: кадр из видео)