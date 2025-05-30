Вкусный летний десерт без выпечки, муки и яиц: его смогут приготовить все
Все больше людей выбирают легкие и быстрые в приготовлении десерты без термической обработки. Один из таких вариантов - чизкейк без муки и яиц. Он готовится из минимума ингредиентов, не требует духовки и остается вкусным и питательным.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как приготовить такой вкусный десерт, который точно понравится каждому.
Список ингредиентов
Для приготовления легкого летнего чизкейка понадобятся такие ингредиенты:
- печенье "Мария" - 200 г
- сливочное масло - 80 г
- творог сливочный - 150 г
- йогурт - 200 г
- сахар - 125 г
- сливки 33-35% - 200 г
- желатин - 13-15 г
- экстракт ванили - 10 г (1 ст. л.)
- варенье клубничное - по вкусу
- форма диаметром 24 см
Легкий способ приготовления
Сначала желатин замачиваем в холодной воде и оставляем, чтобы он набух. Печенье нужно измельчить, а затем положить в удобную посуду, добавить растопленное сливочное масло и хорошо смешать.
Дно формы застелите пергаментом, высыпьте подготовленную крошку и равномерно распределите. В посуде смешайте сливочный сыр, йогурт, ванильный экстракт и размешайте.
Желатин разогрейте в микроволновке 20 секунд и вылейте в смесь и перемешайте.
В отдельной посуде взбейте охлажденные сливки и постепенно добавляйте сахар. Небольшими порциями добавляйте взбитые сливки к основной массе.
В конце вылейте массу в форму, добавьте клубничное варенье и поставьте в холодильник на 3-4 часа или можно оставить на ночь. Когда чизкейк застигнет, то достаньте из формы и украсьте фруктами.
Рецепт чизкейка без муки и яиц (фото: кадр из видео)
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