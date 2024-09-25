Десерт "Три молока": рецепт смакоти з Латинської Америки від Тетяни Літвінової

Десерт "Три молока", просочений топленим та згущеним молоком, поширений в Іспанії та Латинській Америці. В Україні десерт "Три молока" дещо відрізняється, але не менш смачний.
Про те, як готувати десерт "Три молока", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Тетяни Літвінової.
Для того, щоб приготувати вершковий десерт "Три молока", потрібні такі продукти:
Для початку потрібно приготувати бісквіт для десерту "Три молока". Для цього відділіть жовтки від білків. Збийте окремо білок, в окремій мисці поєднайте жовтки з цукром та також збийте в пухку масу.
Потім просійте борошно (це зробить бісквіт пишним) і потроху підмішайте його в жовтки. Перемішувати тісто потрібно вкрай обережно та плавно. До змішаних з борошном жовтків додайте збиті білки.
Застеліть форму для випікання пергаментом, рівномірно викладіть тісто. Випікайте бісквіт протягом 8-10 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці.
Тісто для бісквіта потрібно розрівняти у формі (скриншот / Тетяна Літвінова)
Тим часом приготуйте молочну суміш для десерту. Для цього в глибокій мисці змішайте варене згущене молоко і звичайне.
Ретельно вимішайте суміш, щоб не було грудочок. Потім влийте топлене молоко та вершки жирністю 10-15%. Ще раз перемішайте молочну суміш.
Для того, щоб заливати десерт згущеним молоком було зручніше, рідину можна перелити в глечик.
Щоб прикрасити десерт "Три молока", збийте холодні вершки жирністю 30-35% протягом 5 хвилин. Потроху додайте до вершків вершковий сир, продовжуючи збивати масу.
Коли вершкова суміш не матиме грудочок, додайте цукрову пудру. За бажанням можна додати дрібку ванілі.
Виріжте з бісквіта кружальця за розміром склянок або мисок. Викладіть один шар бісквіта в обраний посуд. Проколіть бісквіт зубочисткою, щоб згущене молоко краще просочило десерт.
Залийте бісквіт невеликою кількістю молочної суміші так, щоб рідина покрила бісквіт.
Залийте бісквіт молочною сумішшю (скриншот / Тетяна Літвінова)
Потім викладіть тонкий шар крему, а на нього - бісквіт та молочну суміш.
Як зробити десерт "Три молока" (скриншот / Тетяна Літвінова)
Повторіть процедуру до закінчення інгредієнтів. Верхнім шаром десерту "Три молока" повинні бути вершки - їх потрібно присипати лимонною цедрою.
Помістіть десерт в холодильник на декілька годин, щоб бісквіт просочився кремом. Після цього можна пригощатися.
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