Десерт "Три молока": рецепт вкуснятины из Латинской Америки от Татьяны Литвиновой

Что нужно для десерта "Три молока"

Для того чтобы приготовить сливочный десерт "Три молока", нужны такие продукты:

мука - 90 г;

сливки (жирность 30-35%) - 100 г;

сливки (жирность 10-15%) - 80 г;

топленое молоко - 70 г;

вареная сгущенка - 100 г;

сгущенка - 250 г;

сливочный сыр - 150 г,

яйца - 4 шт.;

лимонная цедра - 1 ст. л.;

сахар - 70 г;

сахарная пудра - 1 ст. л.;

ванильный сахар - 1 ч. л.;

соль - щепотка.

Как готовить десерт "Три молока"

Для начала нужно приготовить бисквит для десерта "Три молока". Для этого отделите желтки от белков. Взбейте белок, в отдельной миске соедините желтки с сахаром и взбейте в воздушную массу.

Затем просейте муку (это сделает бисквит пышным) и понемногу подмешайте его в желтки. Перемешивать тесто нужно очень осторожно и плавно. К смешанным с мукой желткам добавьте взбитые белки.

Застелите форму для выпекания пергаментом, равномерно выложите тесто. Выпекайте бисквит в течение 8-10 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.

Тесто для бисквита нужно разровнять в форме (скриншот / Татьяна Литвинова)

Тем временем приготовьте молочную смесь для десерта. Для этого в глубокой миске смешайте вареную сгущенку и обыкновенную.

Тщательно вымешайте смесь, чтобы не было комочков. Затем влейте топленое молоко и сливки жирностью 10-15%. Еще раз перемешайте молочную смесь.

Для того чтобы заливать десерт сгущенкой было удобнее, жидкость можно перелить в кувшин.

Чтобы украсить десерт "Три молока", взбейте холодные сливки жирностью 30-35% в течение 5 минут. Понемногу добавьте к сливкам сливочный сыр, продолжая взбивать массу.

Когда в сливочной смеси не будет комочков, добавьте сахарную пудру. По желанию можно добавить щепотку ванили.

Вырежьте из бисквита кружочки по размеру стаканов или мисок. Выложите один слой бисквита в выбранную посуду. Проколите бисквит зубочисткой, чтобы сгущенка лучше пропитала десерт.

Залейте бисквит небольшим количеством молочной смеси так, чтобы жидкость покрыла бисквит.

Залейте бисквит молочной смесью (скриншот / Татьяна Литвинова)

Затем выложите тонкий слой крема, а на него - бисквит и молочную смесь.

Как сделать десерт "Три молока" (скриншот / Татьяна Литвинова)

Повторите процедуру до окончания ингредиентов. Верхним слоем десерта "Три молока" должны быть сливки - их нужно присыпать лимонной цедрой.

Поместите десерт в холодильник на несколько часов, чтобы бисквит пропитался кремом. После этого можно угощаться.