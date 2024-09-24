Десерт "Зебра" - насолода для смакових рецепторів: простий і смачний рецепт

Мус "Зебра", який отримав свою назву через поєднання кольорів, швидко викличе ностальгію. А готувати цей десерт доволі швидко і просто.

Про те, як готувати мус "Зебра", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал кулінарної блогерки Alina FooDee.

Що потрібно для мусу "Зебра"

Для того, щоб приготувати мус "Зебра", потрібні ці інгредієнти:

вода - 60 г;

желатин швидкорозчинний - 10 г

сметана (жирність 20%) - 500 г;

цукрова пудра - 80-120 г;

ванільний цукор - 1 ч. л.;

какао - 15 г.

Як готувати мус "Зебра"

Приготуйте основу для мусу - для цього збийте сметану з цукровою пудрою. Кількість цукрової пудри визначайте відповідно до своїх смакових вподобань, можна додати трохи менше або трохи більше.

Через жирність сметани, суміш неможливо збити до пишності, але важливо, щоб маса була якомога більш пухкою та повітряною. Після цього розділіть збиту сметану на дві частини, в одну додайте ванільний цукор та перемішайте суміш.

Збийте сметану з цукровою пудрою (скриншот / Alina FooDee)

Висипте какао в невелику миску та додайте декілька ложок другої частини збитої сметани. Ретельно перемішайте масу, а потім з'єднайте шоколадну пасту з другою частиною сметанної маси.

Розмішувати какао з невеликою кількістю сметани радять для того, щоб полегшити перемішування та щоб мус в десерті "Зебра" був без грудочок.

Желатин залийте водою - потрібно використовувати кип'ячену або питну негазовану, але обов'язково кімнатної температури. Зачекайте, доки він набрякне - зазвичай для цього треба 1-2 хвилини.

Миску з набряклим желатином потрібно поставити у гарячу воду, щоб він розтопився. Для цього потрібно зачекати 5 хвилин.

Влийте половину желатину в ванільний мус, а половину - шоколадний. Після цього кожен мус потрібно збити міксером протягом 1-2 хвилини.

Щоб десерт нагадував зебру, викладіть ванільний і шоколадний мус у креманки по черзі: одну ложку ванільного, потім одну ложку шоколадного. Також можна створювати візерунки за допомогою зубочистки.

Казкові візерунки на десерті "Зебра" створюють зубочисткою (скриншот / Alina FooDee)

Помістіть десерт "Зебра" в холодильник на 4-6 годин до повного застигання - і після цього можна ласувати.