Десерт "Три молока": рецепт смакоти з Латинської Америки від Тетяни Літвінової

Десерт "Три молока", просочений топленим та згущеним молоком, поширений в Іспанії та Латинській Америці. В Україні десерт "Три молока" дещо відрізняється, але не менш смачний.

Про те, як готувати десерт "Три молока", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Тетяни Літвінової.

Що потрібно для десерту "Три молока"

Для того, щоб приготувати вершковий десерт "Три молока", потрібні такі продукти:

борошно - 90 г;

вершки (жирність 30-35 %) - 100 г;

вершки (жирність 10-15 %) - 80 г;

топлене молоко - 70 г;

варене згущене молоко - 100 г;

згущене молоко - 250 г;

вершковий сир - 150 г,

яйця - 4 шт.;

лимонна цедра - 1 ст. л.;

цукор - 70 г;

цукрова пудра - 1 ст. л.;

ванільний цукор - 1 ч. л.;

сіль - дрібка.

Як готувати десерт "Три молока"

Для початку потрібно приготувати бісквіт для десерту "Три молока". Для цього відділіть жовтки від білків. Збийте окремо білок, в окремій мисці поєднайте жовтки з цукром та також збийте в пухку масу.

Потім просійте борошно (це зробить бісквіт пишним) і потроху підмішайте його в жовтки. Перемішувати тісто потрібно вкрай обережно та плавно. До змішаних з борошном жовтків додайте збиті білки.

Застеліть форму для випікання пергаментом, рівномірно викладіть тісто. Випікайте бісквіт протягом 8-10 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці.

Тісто для бісквіта потрібно розрівняти у формі (скриншот / Тетяна Літвінова)

Тим часом приготуйте молочну суміш для десерту. Для цього в глибокій мисці змішайте варене згущене молоко і звичайне.

Ретельно вимішайте суміш, щоб не було грудочок. Потім влийте топлене молоко та вершки жирністю 10-15%. Ще раз перемішайте молочну суміш.

Для того, щоб заливати десерт згущеним молоком було зручніше, рідину можна перелити в глечик.

Щоб прикрасити десерт "Три молока", збийте холодні вершки жирністю 30-35% протягом 5 хвилин. Потроху додайте до вершків вершковий сир, продовжуючи збивати масу.

Коли вершкова суміш не матиме грудочок, додайте цукрову пудру. За бажанням можна додати дрібку ванілі.

Виріжте з бісквіта кружальця за розміром склянок або мисок. Викладіть один шар бісквіта в обраний посуд. Проколіть бісквіт зубочисткою, щоб згущене молоко краще просочило десерт.

Залийте бісквіт невеликою кількістю молочної суміші так, щоб рідина покрила бісквіт.

Залийте бісквіт молочною сумішшю (скриншот / Тетяна Літвінова)

Потім викладіть тонкий шар крему, а на нього - бісквіт та молочну суміш.

Як зробити десерт "Три молока" (скриншот / Тетяна Літвінова)

Повторіть процедуру до закінчення інгредієнтів. Верхнім шаром десерту "Три молока" повинні бути вершки - їх потрібно присипати лимонною цедрою.

Помістіть десерт в холодильник на декілька годин, щоб бісквіт просочився кремом. Після цього можна пригощатися.