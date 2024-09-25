Десерт "Три молока": рецепт вкуснятины из Латинской Америки от Татьяны Литвиновой
Десерт "Три молока", пропитанный топленым молоком и сгущенкой, распространен в Испании и Латинской Америке. В Украине десерт "Три молока" несколько отличается, но не менее вкусный.
О том, как готовить десерт "Три молока", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Татьяны Литвиновой.
Что нужно для десерта "Три молока"
Для того чтобы приготовить сливочный десерт "Три молока", нужны такие продукты:
- мука - 90 г;
- сливки (жирность 30-35%) - 100 г;
- сливки (жирность 10-15%) - 80 г;
- топленое молоко - 70 г;
- вареная сгущенка - 100 г;
- сгущенка - 250 г;
- сливочный сыр - 150 г,
- яйца - 4 шт.;
- лимонная цедра - 1 ст. л.;
- сахар - 70 г;
- сахарная пудра - 1 ст. л.;
- ванильный сахар - 1 ч. л.;
- соль - щепотка.
Как готовить десерт "Три молока"
Для начала нужно приготовить бисквит для десерта "Три молока". Для этого отделите желтки от белков. Взбейте белок, в отдельной миске соедините желтки с сахаром и взбейте в воздушную массу.
Затем просейте муку (это сделает бисквит пышным) и понемногу подмешайте его в желтки. Перемешивать тесто нужно очень осторожно и плавно. К смешанным с мукой желткам добавьте взбитые белки.
Застелите форму для выпекания пергаментом, равномерно выложите тесто. Выпекайте бисквит в течение 8-10 минут в разогретой до 180 градусов в духовке.
Тесто для бисквита нужно разровнять в форме (скриншот / Татьяна Литвинова)
Тем временем приготовьте молочную смесь для десерта. Для этого в глубокой миске смешайте вареную сгущенку и обыкновенную.
Тщательно вымешайте смесь, чтобы не было комочков. Затем влейте топленое молоко и сливки жирностью 10-15%. Еще раз перемешайте молочную смесь.
Для того чтобы заливать десерт сгущенкой было удобнее, жидкость можно перелить в кувшин.
Чтобы украсить десерт "Три молока", взбейте холодные сливки жирностью 30-35% в течение 5 минут. Понемногу добавьте к сливкам сливочный сыр, продолжая взбивать массу.
Когда в сливочной смеси не будет комочков, добавьте сахарную пудру. По желанию можно добавить щепотку ванили.
Вырежьте из бисквита кружочки по размеру стаканов или мисок. Выложите один слой бисквита в выбранную посуду. Проколите бисквит зубочисткой, чтобы сгущенка лучше пропитала десерт.
Залейте бисквит небольшим количеством молочной смеси так, чтобы жидкость покрыла бисквит.
Залейте бисквит молочной смесью (скриншот / Татьяна Литвинова)
Затем выложите тонкий слой крема, а на него - бисквит и молочную смесь.
Как сделать десерт "Три молока" (скриншот / Татьяна Литвинова)
Повторите процедуру до окончания ингредиентов. Верхним слоем десерта "Три молока" должны быть сливки - их нужно присыпать лимонной цедрой.
Поместите десерт в холодильник на несколько часов, чтобы бисквит пропитался кремом. После этого можно угощаться.
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