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Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе

Вторник 28 января 2025 07:40
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Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе Какие десерты можно приготовить с кофе (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Десерт с кофе - оригинальные сладости для ценителей этого утреннего напитка. В то же время такие домашние десерты - отличный вариант для посиделок с друзьями, а для приготовления не нужно много времени или стараний.

О том, как готовить ленивую шарлотку на сковороде рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Желе с кофе
Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе

Желе с кофе (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, чтобы приготовить желе с кофе, необходимы такие ингредиенты:

  • кофе - 200 г
  • желатин - 15 г
  • йогурт - 180 г
  • какао - 5 г
  • сахар - 30 г
  • миндальные лепестки - 10 г

Как готовить желе с кофе

Для приготовления этого десерта сначала следует залить желатин кофе. В отдельной миске смешайте йогурт с сахаром и порошком какао.

Тщательно перемешайте смесь до однородности, а затем влейте в нее желатин с кофе. Еще раз перемешайте массу, чтобы избежать комочков в массе.

Разлейте смесь для желе с кофе по стаканам и поместите посуду в холодильник до полного застывания, примерно на 15 минут. После этого украсьте десерт с кофе лепестками миндаля.

Тирамису
Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе

Тирамису (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы приготовить тирамису, нужны следующие продукты:

  • крем-сыр - 180 г
  • сахар - 15 г
  • печенье Савоярди - 6 шт.
  • какао - 5 г
  • кофе - 150 г
  • молоко - 50 мл
  • ром - 50 мл

Как готовить тирамису

Для того, чтобы быстро приготовить тирамису, соедините крем-сыр с сахаром и молоком. Взбейте смесь венчиком до однородной консистенции, после чего переложите в кондитерский мешок.

В чистой миске смешайте только что заваренный кофе с ромом. Печенье необходимо поломать на несколько частей в соответствии с размером посуды, например, стаканов.

Сделайте невысокий слой крема, и выложите на него слой печенья, обмакнув его в ром с кофе. Повторите этот этап до окончания ингредиентов.

Украсьте тирамису кремом и присыпьте какао. Перед подачей поместите десерт в холодильник на 15-20 минут, чтобы печенье пропиталось кремом.

Десерт с бананом и кофе
Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе

Десерт с бананом и кофе (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготовления десерта с бананом и кофе понадобятся эти ингредиенты:

  • бананы - 3 шт.
  • йогурт - 50 мл
  • кофе - 50 мл
  • какао - 15 г
  • сахар - 15 г
  • шарики из какао - 50 г
  • шоколад для украшения - 10 г

Как готовить десерт с бананом и кофе

Чтобы приготовить этот быстрый десерт, насыпьте в чашу блендера какао и сахар, влейте кофе. Почистите и нарежьте небольшими кусочками 2 банана, добавьте их вместе с йогуртом к ингредиентам в чаше блендера.

Перемелите ингредиенты до однородной консистенции. Третий почистите и нарежьте на тонкие кружочки, выложите их тонким слоем в посуду для десерта. Залейте бананы бананово-кофейной массой, оставив часть смеси.

Насыпьте в десерт хрустящих шариков и залейте их оставшейся перемолотой массой. Через 10-15 минут, когда десерт слегка застынет, его можно украсить шоколадной стружкой.

Кстати, ранее мы писали о том, как готовить ленивую шарлотку на сковороде.

Кроме этого, рассказывали, как готовить свадебную выпечку шишки.

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