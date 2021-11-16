Дерзкий мексиканец сбежал в США через 10-метровый забор и "взорвал" сеть: смотрите видео

В США на границе с Мексикой произошел забавный случай. Возле высокой стены рабочие заметили, как мужчина перелез через нее и быстро побежал в кусты.
Подробней об этом инциденте - читайте в материале Styler ниже.
На видео видно, как мужчина в камуфляжном костюме спускается на веревке со стены, потом отстегивается и быстро убегает.
Данный видеоролик развеселил сеть. Пользователи оставили множество комментариев.
Напомним, оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров. Это видео стало вирусным.
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