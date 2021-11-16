Зухвалий мексиканець втік до США через 10-метровий паркан і "підірвав" мережу: дивіться відео

У США на кордоні з Мексикою стався кумедний випадок. Біля високої стіни робітники помітили, як чоловік переліз через неї і швидко побіг у кущі.
Детальніше про цей інцидент - читайте в матеріалі Styler нижче.
На відео видно, як чоловік у камуфляжному костюмі спускається на мотузці зі стіни, потім відстібається і швидко тікає.
Даний відеоролик розвеселив мережу. Користувачі залишили безліч коментарів.
Нагадаємо, оператор обігнав бігунів на чемпіонаті заради ідеальних кадрів. Це відео стало вірусним.
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