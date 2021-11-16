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Зухвалий мексиканець втік до США через 10-метровий паркан і "підірвав" мережу: дивіться відео

Автор: Роман Мирончук

У США на кордоні з Мексикою стався кумедний випадок. Біля високої стіни робітники помітили, як чоловік переліз через неї і швидко побіг у кущі.

Детальніше про цей інцидент - читайте в матеріалі Styler нижче.

На відео видно, як чоловік у камуфляжному костюмі спускається на мотузці зі стіни, потім відстібається і швидко тікає.

Даний відеоролик розвеселив мережу. Користувачі залишили безліч коментарів.

  • Якби на ньому були джинси, помаранчевий жилет і каска, ніхто б і оком не моргнув;
  • Це як комедійна пародія;
  • Мене вбиває те, як він тікає і зникає за пагорбом;
  • Чувак запізнювався на роботу, бригадир просто знімав, щоб у нього були докази;
  • Хто забув змастити паркан?!
  • Наступного тижня він буде працювати з цими хлопцями;
  • Через рік він почне скаржитися на нелегальних іммігрантів, які перетинають кордон і розоряють країну;
  • Я не знав, що ця стіна така висока;
  • Що вони збираються з цим робити? Побудувати стіну?
  • Якщо люди досить рішучі, вони підуть на все, щоб перебратися через стіну або пролізти під нею.

Нагадаємо, оператор обігнав бігунів на чемпіонаті заради ідеальних кадрів. Це відео стало вірусним.

Ми також писали про те, що в Миколаєві пасажир влаштував курйозну пробіжку перед трамваєм.

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