Оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров: видео курьеза стало "вирусным"

Быстроногим оператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку, которую провели 8 июня.

На стометровке он стал впереди участников забега на расстояние около 10 метров, и помчал одновременно с ними после сигнала "старт".

Несмотря на то, что камера весила более 4 кг, парень не отставал от спринтеров на дистанции, снимая их с самого лучшего ракурса.

A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx