Оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров: видео курьеза стало "вирусным"

В Китае на чемпионате среди университетов произошел забавный случай, когда оператор ради лучших кадров продемонстрировал великолепную физическую подготовку и чудеса скорости, побежав впереди спринтеров и не отставая от них.

Видео эпизода на 100-метровом забеге в Шаньси опубликовало на канале TRT World в Twitter.

Быстроногим оператором оказался студент местного колледжа. Парень работал на чемпионате и снимал спринтерскую гонку, которую провели 8 июня.

На стометровке он стал впереди участников забега на расстояние около 10 метров, и помчал одновременно с ними после сигнала "старт".

Несмотря на то, что камера весила более 4 кг, парень не отставал от спринтеров на дистанции, снимая их с самого лучшего ракурса.

A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx — TRT World (@trtworld) June 8, 2021

Видео: в Китае оператор обогнал участников спринтерской гонки на чемпионате

Ролик быстро набрал массу восторженных комментариев и репостов, став "вирусным" в сети.

Добавим также, что большинство юзеров называют оператора настоящим победителем забега.