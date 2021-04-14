В Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем (видео)

В Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить". Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов вместо того, чтобы дождаться следующего транспортного средства.

Об этом сообщает ТСН.

Так, на авторегистратор трамвая попал этот случай и был опубликован в сети. На кадрах видно, что мужчина в синей куртке бежит за трамваем, но опаздывает.

Когда электротранспорт начинает движение, пассажир забегает вперед трамвая и начинает бежать по колеям, не давая водителю набрать положенную скорость.

При этом разгневанный пассажир оглядывается, показывая неприличные жесты, сигналящему ему водителю.

Чем закончилась курьезная пробежка, автор видео не указал. Известно лишь, что недовольный пассажир опережал рейс по меньшей мере несколько кварталов.

Видео: в Николаеве мужчина устроил гонку с трамваем (ТСН)