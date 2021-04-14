ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем (видео)

Новина українською → Николаев, Среда 14 апреля 2021 09:45
В Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем (видео) Коллаж РБК-Украина: В Николаеве мужчина бежал перед трамваем
Автор: Светлана Мащенко

В Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить". Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов вместо того, чтобы дождаться следующего транспортного средства.

Об этом сообщает ТСН.

Так, на авторегистратор трамвая попал этот случай и был опубликован в сети. На кадрах видно, что мужчина в синей куртке бежит за трамваем, но опаздывает.

Когда электротранспорт начинает движение, пассажир забегает вперед трамвая и начинает бежать по колеям, не давая водителю набрать положенную скорость.

При этом разгневанный пассажир оглядывается, показывая неприличные жесты, сигналящему ему водителю.

Чем закончилась курьезная пробежка, автор видео не указал. Известно лишь, что недовольный пассажир опережал рейс по меньшей мере несколько кварталов.

Видео: в Николаеве мужчина устроил гонку с трамваем (ТСН)

Ранее произошел один интересный курьез с украинцем, который ищет девушку по ширине рта. Его профиль из сайта знакомств просто взорвал сеть.

Также мы писали, что в Киеве девушка обиделась и случайно начала спецоперацию с взрывотехниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курьезы
LITE
Праздник 14 апреля: главные запреты и приметы этого дня, у кого именины
Праздник 14 апреля: главные запреты и приметы этого дня, у кого именины