Держите правила перехода на украинский язык. Это один из способов сделать страну сильнее

В это непростое время, каждый думает, как он может сделать Украину сильнее. Один из таких способов: говорить на украинском, если вы еще этого не делаете. Вчера к этому правилу присоединилось много русскоязычных украинцев .

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко вместе с "in ukraine we dont say" подготовили правила перехода на украинский язык, которые опубликовали в Instagram .

Правила перехода на украинский

1. Не ломайте себя, если вам неловко переходить на украинский среди русскоязычных родных. Но с новыми людьми разговаривайте на украинском языке. Так будет легче морально: новые люди не имеют вашего сложившегося представления и ожиданий.

2. Когда садитесь в такси/подходите на кассу/заходите в какое-то заведение, то говорите не "здраствуйте" а "добрий день/вітаю".

3. Facebook, Twitter и Instagram ведите на украинском.

4. Свои публичные выступления делайте на украинском.

5. Перенастройте свой телефон на украинский язык + заметки пишите тоже на родном языке.

6. Не знаете, как какое-нибудь слово будет на украинском? Не паникуйте и произносите его по-русски. Потом погуглите если что. Не волнуйтесь от мысли, что кто-то посмотрит на вас косо. Лучше говорить на украинском с ошибками, стараться и исправляться, чем на русском, потому что страшно ошибиться.

7. Поиск в Google и на YouTube делайте на украинском. Это, кстати, повлияет еще и на продуцирование украиноязычного контента авторами.

8. Соцсети переведите на украинский или английский язык.

9. Суржик - это OK. Английский язык, который вы слышите, является чаще всего суржиком.

10. Уровень "прокачанный и бесстрашный" - удалить русскую клавиатуру с телефона.