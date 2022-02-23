Тримайте правила переходу українською мовою. Це один із способів зробити країну сильнішою

У цей непростий час, кожен думає, як він може зробити Україну сильнішою. Один із таких способів: говорити українською, якщо ви ще цього не робите. Вчора до цього правила долучилося багато російськомовних українців .

Правила переходу на українську

1. Не ламайте себе, якщо вам ніяково переходити на українську серед російськомовних рідних. Але з новими людьми розмовляйте українською мовою. Так буде легше морально: нові люди не мають вашого сформованого уявлення та очікувань.

2. Коли сідаєте в таксі/підходите на касу/заходите в якийсь заклад, то кажіть не "здраствуйтє" а "добрий день/вітаю".

3. Facebook, Twitter та Instagram ведіть українською.

4. Свої публічні виступи робіть українською.

5. Переналаштуйте свій телефон на українську + нотатки пишіть теж рідною мовою.

6. Не знаєте, як якесь слово буде українською? Не панікуйте і вимовляйте його російською. Потім погуглите якщо шо. Не хвилюйтесь від думки, що хтось подивиться на вас косо. Краще говорити українською з помилками, старатися та виправлятися, аніж російською, бо страшно помилитися.

7. Пошук у Google та на YouTube робіть українською. Це, до речі, вплине ще й на продукування українськомовного контенту авторами.

8. Соцмережі переведіть на українську чи англійську.

9. Суржик - це OK. Англійська мова, яку ви чуєте, то є найчастіше суржиком.

10. Рівень "прокачаний та безстрашний" - видалити російську клавіатуру з телефона.