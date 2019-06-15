Тримав у таємниці: Дмитро Комаров одружився на "Міс Україна" (фото)

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Дмитро Комаров пообіцяв розповісти всі подробиці про весілля

Дмитро Комаров одружився на Олександрі Кучеренко. Відомий український ведучий, автор програми "Світ Навиворіт" поділився радісною новиною 15 червня на своїй сторінці в Facebook опублікував весільне фото.

35-річний мандрівник-екстремал зізнався, що тривалий час зберігав мовчання про своє особисте життя, не бажаючи розголошувати. Сьогодні ж він урочисто зірвав "завісу таємниці" - адже час вже настав.

Як відомо, Олександра Кучеренко в 2016 році стала "Міс Україна". Також вона була партнеркою Комарова у шоу "Танці з зірками". Красуня-журналістка також є моделлю, відома також як телеведуча ICTV "Зірковий спорт".

"Я найщасливіша на світі! Завдяки тобі, мій коханий чоловік Дмитро Комаров! Прийшов час поділитися нашим щастям з усіма ..." - написала Саша в своєму Instagram, додав до посту фото з Єрусалиму (Ізраїль).

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав у таємниці. Але обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. І ось він прийшов)) Ми із Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною", - написав Комаров у мережі.

Дмитро Комаров одружився на Саші Кучеренко (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Також він додав, що прекрасно розуміє величезний інтерес його прихильників до цієї події, що пройшла під "грифом секретно".

Олександра Кучеренко (фото: vesti-ukr.com)

Ведучий пообіцяв відповісти на всі питання щодо весілля 15 червня у передачі "Світське життя", яка розпочнеться о 23.35 на каналі "1+1".

"Ми щасливі", - розповів Дмитро.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі вітають молодят і бажають їм величезного щастя.

Як повідомлялося раніше, телеведучий Дмитро Комаров в команді досвідчених пілотів вирішив зробити триденний політ над Україною на невеликому чотиримісному літаку..

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про вражаючі пригоди, погоні за бандитами і про те, як ходив у нетрі до кримінального авторитету.