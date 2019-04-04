Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов совершит рекордный полет через всю Украину

Дмитрий Комаров та Александр Дмитриев (фото: пресс-служба)

В случае успеха полет будет внесен в Национальный реестр рекордов Украины за самое большое количество посещенных аэродромов за три летных дня

Телеведущий и экстремал Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов совершит трехдневный полет на небольшом четырехместном самолете, во время которого планирует посетить максимальное количество населенных пунктов Украины.

Дмитрий Комаров уже не первый год увлекается авиацией и даже исполнял фигуры пилотажа под контролем опытных инструкторов. В данном полете он будет в роли пилота.

По словам Дмитрия, Украина имеет большой потенциал для развития малой авиации:

"В экспедициях нам часто приходится пользоваться услугами малой авиации и летать на небольших четырехместных самолетах. Причем не только в самых диких местах, но и в цивилизованных тоже. Во многих странах они выполняют роль маршруток. В таком авиатакси, например, мы летели из Танзании на остров Занзибар меньше чем за 50 долларов. Маленькими самолетами пользовались в Бразилии, Мексике, Боливии, Непале и многих других странах. А в Канаде и США частные самолеты вообще не считаются чем-то необычным. Зачем это нам? Мы хотим показать, что в нашей стране тоже есть такие возможности, но нужно развивать эту сферу. Небольших аэродромов в Украине достаточно, но об этом знают не все. А о состоянии наших дорог известно каждому. Если развивать малую авиацию, то можно будет очень быстро перемещаться даже между небольшими городами, в которых нет аэропортов. Через такие города и проходит наш маршрут. И конечно же, малая авиация – это не только личные полеты, но и медицина, спасательные операции, мониторинг с целью охраны окружающей среды, контроль вырубки лесов, военные цели, сельское хозяйство".

Дмитрий Комаров (фото: пресс-служба)

В состав экипажа под руководством опытного украинского пилота и военного летчика Игоря Табанюка также войдут второй пилот Андрей Блинов и оператор проекта "Мир наизнанку" Александр Дмитриев.

Пилот с многолетним стажем Игорь Табанюк отмечает, что авиация становится все более доступной с каждым днем:

"Когда-то нам насаждали мысли, что машина – это роскошь. На сегодняшний день авиация стала доступной и необходимой для быстрого перемещения в наше время скоростей и новых технологий. Ещё 30 лет назад, чтобы позвонить в другой город, необходимо было ожидать пару-тройку часов, то сейчас достав мобильный телефон, мы за день решаем необъятные вопросы. Так и на самолете – теперь за один день можно решить проблемы, которые раньше решались неделями".

Экипаж планирует стартовать утром 5 апреля из аэродрома в г. Коломыя Ивано-Франковской области и финиширует там же вечером 7 апреля, если позволят погодные условия и все другие факторы сложатся удачно. Маршрут охватывает практически всю Украину, за исключением закрытых для полетов регионов. На пути у пилотов Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Винница, Каменец-Подольский, Житомир, а также Косино, Дрогобыч, Скадовск, Бердичев, Гайсин, Веселое и множество других городов. Команда планирует совершать от 8 до 12 посадок в день. Всего экипаж планирует посетить 31 аэродром, а общий маршрут составит 3000 км.

Перелет состоится при поддержке общественной авиационной организации "АОПА-Украины".