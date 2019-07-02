Дерева виривало з корінням: по Західній Україні пройшов буревій

Ураган на Буковині (Колаж РБК-Україна)

Місцеві мешканці були налякані великим градом і зливою

Ураган буквально за кілька хвилин наробив лиха в декількох районах Чернівецької і Рівненської областях. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, у Хотинському районі місцеві жителі залишилися без електроенергії і на кілька селищ обрушився град, злива і страшний вітер.

Буревій повалив дерева (YouTube/Чернівецький Промінь)

У селищі Данківці і Недобоївці шквальний вітер повалив дерева та обірвав електропроводи. У селищі Глибоці пройшла моторошна злива з сильним вітром.

Буревій повалив дерева (YouTube/Чернівецький Промінь)

Як розповіли місцеві жителі, вітер був такої сили, що не просто зривав з легкістю електропроводи, але і виривав дерева з землі разом з корінням і зривав дахи з будинків.

Страшний ураган виривав дерева з корінням (фото: Тетяна Черней/Чернівецький Промінь)

Великий град в поєднанні з сильним вітром побив урожай і завдав шкоди багатьом домівкам місцевих жителів.

Крупний град на Буковині (YouTube/Чернівецький Промінь)

А під Рівно пройшла сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі місцевої школи. Жителі Полісся шоковані таким явищем. Областю пронісся не звичайний ураган зі зливою, а справжня піщана буря.

Страшний буревій пронісся і в інших областях України. У Чернігові вітер виривав з корінням дерева і перевертав автомобілі. Велика частина міста залишилася без електропостачання.

Крім того, ми писали про те, що стихія наробила біди на Закарпатті. Там пройшов величезний град і сильний злива.