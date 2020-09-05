Депутат в Раде вступился за Лукашенко: назревает грандиозный скандал (видео)

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Нардеп Илья Кива оконфузился заявлением в поддержку президента Беларуси

4 сентября народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива вступился за президента Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с группой депутатов с красно-белыми флагами в руках, политик сделал резкое заявление и снова стал звездой YouTube.

Депутат решил устроить флешмоб в поддержку Лукашенко, который по официальным результатам пошел на новый срок. Стоит напомнить, что в Беларуси с 11 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов.

В поддержку переизбранного лидера Беларуси Илья Кива поднялся на балкон в зале парламента и вывесил белорусский государственный флаг. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал замечание народному депутату по поводу внесения в парламент флага иностранного государства. В ответ на это Кива произнес: "Выражаю свою поддержку белорусскому государству. Вы услышали меня все?".

После этого нардеп поблагодарил всех и зачем-то игриво подмигнул фотографу, растянув руками, как простыню, государственный флаг Республики Беларусь.

Илья Кива вывесил флаг Беларуси в Верховной Раде

Напомним, что в Беларуси 4 сентября задержали 41 человека за участие в протестах.

Также мы писали, что Александру Лукашенко грозит международный суд.