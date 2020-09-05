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Депутат у Раді заступився за Лукашенка: назріває грандіозний скандал (відео)

Київ, Субота 05 вересня 2020 14:46
Депутат у Раді заступився за Лукашенка: назріває грандіозний скандал (відео)
Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Анна Кисельова

Нардеп Ілля Ківа осоромився заявою на підтримку президента Білорусі

4 вересня народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Ківа заступився за президента Білорусі Олександра Лукашенка. Разом з групою депутатів з червоно-білими прапорами в руках, політик зробив різку заяву і знову став зіркою YouTube.

Депутат вирішив влаштувати флешмоб в підтримку Лукашенка, який за офіційними результатами пішов на новий термін. Варто нагадати, що в Білорусі з 11 серпня тривають протести проти офіційних результатів президентських виборів.

В підтримку переобраного лідера Білорусі Ілля Ківа піднявся на балкон в залі парламенту і вивісив білоруський державний прапор. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зробив зауваження народному депутату з приводу внесення в парламент прапора іноземної держави. У відповідь на це Ківа вимовив: "Висловлюю свою підтримку білоруській державі. Ви почули мене всі?".

Після цього нардеп подякував і грайливо підморгнув фотографу, розтягнувши руками, як простирадло, державний прапор Республіки Білорусь.

Ілля Ківа вивісив прапор Білорусі у Верховній Раді

Нагадаємо, що у Білорусі 4 вересня затримали 41 людини за участь у протестах.

Також ми писали, що Олександру Лукашенко загрожує міжнародний суд.

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