Депутат у Раді заступився за Лукашенка: назріває грандіозний скандал (відео)

Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Нардеп Ілля Ківа осоромився заявою на підтримку президента Білорусі

4 вересня народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Ківа заступився за президента Білорусі Олександра Лукашенка. Разом з групою депутатів з червоно-білими прапорами в руках, політик зробив різку заяву і знову став зіркою YouTube.

Депутат вирішив влаштувати флешмоб в підтримку Лукашенка, який за офіційними результатами пішов на новий термін. Варто нагадати, що в Білорусі з 11 серпня тривають протести проти офіційних результатів президентських виборів.

В підтримку переобраного лідера Білорусі Ілля Ківа піднявся на балкон в залі парламенту і вивісив білоруський державний прапор. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зробив зауваження народному депутату з приводу внесення в парламент прапора іноземної держави. У відповідь на це Ківа вимовив: "Висловлюю свою підтримку білоруській державі. Ви почули мене всі?".

Після цього нардеп подякував і грайливо підморгнув фотографу, розтягнувши руками, як простирадло, державний прапор Республіки Білорусь.

Ілля Ківа вивісив прапор Білорусі у Верховній Раді

Нагадаємо, що у Білорусі 4 вересня затримали 41 людини за участь у протестах.

Також ми писали, що Олександру Лукашенко загрожує міжнародний суд.