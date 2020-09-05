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В Беларуси вчера задержали 41 человека за участие в протестах

Минск, Суббота 05 сентября 2020 11:11
В Беларуси вчера задержали 41 человека за участие в протестах
Фото: протесты в Беларуси (t.me/tutby_official)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 4 сентября, правоохранительные органы Беларуси задержали 41 участника массовых акций. 21 из них до сих пор остаются под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 чиновников.

Позже Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии.

Кроме того, ЕС не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

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