Депутат из Харькова задекларировал живого африканского льва (фото)

У харьковского депутата много недвижимости

Согласно документу, у Саида Джавида есть три квартиры в Харькове – 64 кв. м, 70 кв. м и 255 кв. м. Также у него есть жилой дом в 1043 кв. м и паркоместо. Из недвижимости у депутата есть еще несколько нежилых помещений в Одессе – 68, 1 кв. м и 934 кв. м. В аренде есть нежилых помещения в Харькове – 556,9 кв. м.

Его супруга владеет земельным участком и жилым домом в Харькове. С 2009 года Джавид пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, но по декларации машина ему не принадлежит.

Лев – ценное недвижимое имущество

А вот в разделе "Ценное движимое имущество" Саид Джавид указал живого африканского льва – чипированного. Указано, что лев был приобретен в 2017 году, но сколько депутат заплатил за животное – не известно.

Депутат из Харькова внес в декларацию живого льва

Фотографии со львом и видео Саид Джавид регулярно публикует на своих страницах в социальных сетях.

В декларации судьи – храм и библиотека

Стоит отметить, что это не единственный странный предмет в декларациях чиновников. Заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый указал в своей декларации как собственность храм Украинской православной церкви Киевского патриархата и библиотеку.

Храм расположен в поселке Ольховая Черкасской области. Площадь храма – 201 кв. м. Им 66-летний судья владеет с 2010 года.

Также у Головатого много недвижимости: жилой дом под Киевом в 464 кв. м, четыре земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве – 142 кв.м и 96,6 кв. м.

В Черкасской области у судьи в аренде земельный участок в 15 соток и 50% собственности на дом в Смеле.

Еще у Головатого есть корпоративные права на Библиотеку правовой литературы с 2008 года.