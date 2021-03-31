Депутат з Харкова задекларував живого африканського лева (фото)

Депутат міськради Харкова від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід вніс декларацію з живого африканського лева. Тварину він придбав ще у 2017 році й тримає його у власному будинку.

Про це йдеться в даних електронної декларації депутата за 2020 рік.

У харківського депутата багато нерухомості

Згідно з документом, у Саїда Джавіда є три квартири в Харкові – 64 кв. м, 70 кв. м і 255 кв. м. Також у нього є житловий будинок в 1043 кв. м та паркомісце. З нерухомості у депутата є ще кілька нежитлових приміщень в Одесі – 68, 1 кв. м і 934 кв. м. В оренді є нежитлові приміщення в Харкові – 556,9 кв. м.

Його дружина володіє земельною ділянкою та житловим будинком у Харкові. З 2009 року Джавід користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, але по декларації машина йому не належить.

Лев – коштовне нерухоме майно

А ось у розділі "Цінне рухоме майно" Саїд Джавід вказав живого африканського лева – чипованого. Зазначено, що лев був придбаний у 2017 році, але скільки депутат заплатив за тварину – не відомо.

Депутат з Харкова вніс у декларацію живого лева

Фотографії з левом і відео Саїд Джавід регулярно публікує на своїх сторінках у соціальних мережах.

В декларації судді – храм і бібліотека

Варто відзначити, що це не єдиний дивний предмет в деклараціях чиновників. Заступник глави Конституційного суду Сергій Головатий вказав у своїй декларації як власність храм Української православної церкви Київського патріархату та бібліотеку.

Храм розташований в селищі Вільхова Черкаської області. Площа храму – 201 кв. м. Їм 66-річний суддя володіє з 2010 року.

Також у Головатого багато нерухомості: житловий будинок під Києвом 464 кв. м, чотири земельні ділянки в Київській області, дві квартири в Києві – 142 кв. м і 96,6 кв. м.

У Черкаській області суддя орендує земельну ділянку 15 соток і 50% власності на будинок в Смілі.

Ще у Головатого є корпоративні права на Бібліотеку правової літератури з 2008 року.