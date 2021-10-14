День защитников и защитниц Украины: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС

Сегодня, 14 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. В связи с праздником, украинцы будут отдыхать 4 дня подряд, но пятницу нужно будет отработать.
Лучшие поздравления в стихах, СМС и открытках читайте в нашем материале ниже.
***
В праздник защитников всех Украины
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравления наши примите сегодня,
Счастья вам, силы и много здоровья!
***
Должно быть, это так непросто -
Страну родную защищать,
Уверенно желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.
***
Военных любят все - и женщины, и дети,
Их долг - беречь страну и защищать,
Никто не сможет на всем белом свете
Перед военных шармом устоять!
Вас поздравляем с праздником и верим,
Вы - самые надежные у нас,
И знаем - оправдаете доверие
И будет мирным каждый день и час.
***
Всех военных Украины,
всех защитников страны,
Кто покой наш охраняет,
мы поздравить вас пришли.
Вы смелы, храбры, отважны,
не боитесь вы врага,
Вы на суше, в небе, море,
охраняйте нас всегда.
Эти строки поздравленья
вам хотим преподнести,
Праздник этот украинский
очень важен для страны.
Пожелать хотим успеха,
больше радости и смеха,
Понимания в семье
и покоя на земле.
***
***
Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра - Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это - праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!
***
Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины!
***
От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра!
***
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
***
Напомним, на Покров Пресвятой Богородицы никогда не нужно нарушать этот запрет, иначе будет год несчастий.
Мы также писали о сильной молитве на Покров Пресвятой Богородицы, которая исполнит ваше самое заветное желание.