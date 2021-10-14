День защитников и защитниц Украины: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС

Поздравления в стихах

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В праздник защитников всех Украины

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравления наши примите сегодня,

Счастья вам, силы и много здоровья!

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Должно быть, это так непросто -

Страну родную защищать,

Уверенно желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

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Военных любят все - и женщины, и дети,

Их долг - беречь страну и защищать,

Никто не сможет на всем белом свете

Перед военных шармом устоять!

Вас поздравляем с праздником и верим,

Вы - самые надежные у нас,

И знаем - оправдаете доверие

И будет мирным каждый день и час.

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Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.

Эти строки поздравленья

вам хотим преподнести,

Праздник этот украинский

очень важен для страны.

Пожелать хотим успеха,

больше радости и смеха,

Понимания в семье

и покоя на земле.

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Поздравления в СМС

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Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра - Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это - праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!

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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины!

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От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра!

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

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Поздравления в открытках