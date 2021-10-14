День захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМС

Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисників і захисниць України. У зв'язку зі святом, українці відпочиватимуть 4 дні поспіль, але п'ятницю потрібно буде відпрацювати.
Кращі привітання у віршах, СМС і листівках читайте в нашому матеріалі нижче.
***
Тебе мій захисник вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам - безхмарного життя!
***
Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!
***
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
***
***
Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить тільки задоволення!
***
Схиляюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. З Днем захисників та захисниць України!
***
Від щирого серця бажаю вам миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу і сімейного щастя, радості і добра!
***
Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою і перемоги!
***
Нагадаємо, На Покрову Пресвятої Богородиці ніколи не потрібно порушувати цю заборону, інакше буде рік нещасть.
Ми також писали про сильну молитву на Покров Пресвятої Богородиці, яка виконає ваше найзаповітніше бажання.