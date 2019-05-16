День вышиванки: Юлия Тимошенко поздравила украинцев с праздником

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Тимошенко рассказала о давнем штрих-код украинского народа

День украинской вышиванки – чрезвычайно красивый день. Вышитая рубашка совершенствует душу и смягчает сердца, заставляет задуматься над судьбой Украины.

Об этом написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с праздником.

"Наша вышивка очень древняя. Я видела рубашку с Черкащины, усеянную "свастям" – праарийськими символами Солнца. Мне показывали вышиванку из центральной Африки "по подольскими мотивам" и древнюю индийскую рубашку, украшенную орнаментом из Нежина. Такие "крестики", "петушки", "ромбы" – есть, пожалуй, у каждого народа, у каждой нации, каждой культуры. Потому что это вне времени. Это графические символы ДНК нации и тайный давний "штрих-код" народа", – убеждена она.

В то же время политик отметила, что, наверное, только у нас вышиванка стала символом борьбы, несгибаемости нации, непокорности и стремления к свободе.

Юлия Тимошенко в вышиванке (facebook.com/YuliaTymoshenko)

"Надеть рубашку – это был вызов и акт определенного гражданского мужества. Я – украинка!" – напомнила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также отметила, что сегодня вышиванку надевают почти все и многих это возмущает.

"Мол, коррупционеры и чиновники не имеют права позорить наши символы... А я за то, чтобы носили. Пусть надевают", – сказала Председатель партии.

По ее мнению, в вышитой рубашке человек становится хоть на йоту чище в помыслах и действиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко предлагает Зеленскому создать Нацкомиссию по расследованию коррупции.

А также рассказывали о том, что Тимошенко призвала начать переговоры о новых коалицию и правительство.