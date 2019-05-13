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Тимошенко призвала начать переговоры о новой коалиции и правительстве

Новости » Политика    13.05.2019 - 12:21
Тимошенко призвала начать переговоры о новой коалиции и правительстве
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Другого выхода не будет, считает Тимошенко

Председатель партии "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать переговоры о создании новой коалиции в Верховной раде и нового правительства, способного навести порядок в стране и осуществлять изменения в интересах обычных украинцев. Об этом она заявила во время выступления на Согласительном совете руководителей фракций и групп парламента 13 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Другого выхода не будет. Любой другой вариант приведет к потере времени. Страна не может себе это позволить, какими бы не были следующие парламентские выборы – очередными или досрочными", – подчеркнула политик.

Тимошенко также напомнила, именно на 2019 год приходится пик выплат по государственному долгу – Украина должна вернуть 9 млрд долл. И только в мае – 74 млрд грн.

"Это для страны будет стресс. Если страна останется неуправляемой, в старой парадигме развития, мы потеряем не только полгода", – отметила она.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что уже сегодня начинает формироваться бюджет на 2020 год. Если останется нынешнее правительство, это будет означать, что останутся все неверные решения, которые оно принимало.

"Бюджет на 2020 год формируется с теми же трендами на уменьшение доходов людей, рост тарифов, падение экономики, развал финансовой системы", – предостерегла политик.

Именно поэтому Тимошенко призвала немедленно перейти к конструктивным дискуссиям о создании новой коалиции и создании нового правительства новоизбранного президента.

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