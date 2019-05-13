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Тимошенко предлагает Зеленскому создать Нацкомиссию по расследованию коррупции

Новости » Политика    13.05.2019 - 13:15
Тимошенко предлагает Зеленскому создать Нацкомиссию по расследованию коррупции
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко готова к сотрудничеству для создания комиссии

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко предлагает новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому создать Национальную комиссию по расследованию уголовных преступлений старой власти. Об этом она заявила на Согласительном совете руководителей парламентских фракций и комитетов 13 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Люди ждут как и изменений в стране, так и ответственности Порошенко и его криминального окружения и всех, кто страну разрушал все 5 лет. Я советую новоизбранному президенту создать Национальную комиссию по расследованию уголовных преступлений старой власти и сделать ее "надгосударственным" органом, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь к ответственности", – сказала она.

Тимошенко заверила, что ее команда готова к конструктивному сотрудничеству в рамках создания такой комиссии.

Также лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что действующая власть даже в последние дни своей работы продолжает свою "преступную политику" и массово раздает "дорогим друзьям" награды, должности, привилегии, деньги, и пытается как можно дольше удержаться на своих должностях.

"Генеральный прокурор заявил, что он готов сотрудничать с новой властью. Нынешний и старый премьер-министры завили, что они готовы сотрудничать с новой властью. Такое впечатление, что скоро и Порошенко скажет, что готов сотрудничать, только еще немного надо ему поработать на этой должности", – отметила политик.

В то же время Тимошенко отметила, что повестка дня парламента на эту неделю не содержит важных для страны законопроектов: "Опять весь порядок дня наполнен лоббистскими законами, которые пытаются протащить в последнюю неделю перед сменой власти. Это недопустимо!".

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Новости Украины ТимошенкоБатькивщинакоррупцияВладимир Зеленский
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