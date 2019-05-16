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День вишиванки: Юлія Тимошенко привітала українців зі святом

STYLERПерсони    16.05.2019 - 13:05
День вишиванки: Юлія Тимошенко привітала українців зі святом
Юлія Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Тимошенко розповіла про давній штрих-код українського народу

День української вишиванки – надзвичайно красивий день. Вишита сорочка вдосконалює душу і пом’якшує серця, змушує замислитися над долею України.

Про це написала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, вітаючи українців зі святом.

"Наша вишивка дуже давня. Я бачила сорочку з Черкащини, усіяну "свастя" – праарійськими символами Сонця. Мені показували вишиванку з центральної Африки "за подільськими мотивами" і давню індійську сорочку, оздоблену орнаментом з Ніжина. Такі "хрестики", "півники", "ромби" – є, мабуть, у кожного народу, у кожної нації, кожної культури. Бо це поза часом. Це графічні символи ДНК нації та таємний давній "штрих-код" народу", – переконана вона.

Водночас політик зауважила, що, певно, тільки у нас вишиванка стала символом боротьби, незламності нації, нескореності і прагнення до волі.

День вишиванки: Юлія Тимошенко привітала українців зі святом

Юлия Тимошенко у вишиванці (facebook.com/YuliaTymoshenko)

"Вдягнути сорочку – то був виклик і акт певної громадянської мужності.  Я – українка!" – нагадала лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також зазначила, що сьогодні вишиванку вдягають майже всі і багато кого це обурює.

"Мовляв, корупціонери та чиновники не мають права ганьбити наші символи… А я за те, щоб носили. Хай вдягають", – сказала Голова партії.

На її думку, у вишитій сорочці людина стає бодай на йоту чистіша в помислах та діях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тимошенко пропонує Зеленському створити Нацкомісію з розслідування корупції.

А також розповідали про те, що Тимошенко закликала розпочати переговори про нові коаліцію та уряд.

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