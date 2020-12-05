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День Вооруженных сил Украины: история праздника и традиции

Суббота 05 декабря 2020 18:08
День Вооруженных сил Украины: история праздника и традиции
День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ежегодно в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины – 6 декабря. В календаре этот праздник появился в 1993 году и эту дату учредила Верховная Рада Украины в постановлении "О вооруженных силах Украины". С тех пор 6 декабря – праздник всех военнослужащих Украины. Этот день не является официальным выходным днем.

Кроме того, дата символично совпадает с началом Первого Зимнего похода армии УНР. В некоторых источниках есть предположение, что дата 6 декабря выбрана именно поэтому, но подтверждений этой версии нет.

В состав Вооруженных сил Украины входят:

  • Сухопутные войска
  • Противовоздушные войска
  • Военно-морские силы
  • Регулярная и контрактная армия
  • Пограничники
  • Внутренние войска
  • Служба чрезвычайных ситуаций

В 2016 году добавились еще одни войска – Силы специальных подразделений. Стоит отметить, что у каждого рода войск есть отдельные профессиональные праздники, а 6 декабря – отмечают все войска одновременно.

Традиции

В этот день обычно проводится множество мероприятий, которые направлены на то, чтобы показать важность и ценность армии для нашей страны. Президент Украины поздравляет военнослужащих, а также проводится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

К этому празднику открывают выставки, показывают фильмы и проводят концерты на соответствующую тематику. Традиционно в этот день в церквях Украины проводят молебен.

Также в этот день вручают Премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько дополнительных выходных дней получат украинцы в декабре.

А также рассказывали о том, какие праздники и памятные даты будут отмечать в Украине в декабре 2020 года.

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