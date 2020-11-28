Все выходные и праздники в декабре 2020: что будем отмечать

В декабре украинцы получат один дополнительный выходной день
В декабре 2020 года украинцы получат один дополнительный выходной день – 25 декабря. В этот день католики будут отмечать Рождество. Таким образом в декабре будет 22 рабочих дня и 9 выходных.
Также в декабре будут отмечаться социальные значимые даты и праздники, в том числе и церковные. А в последний день этого месяца вся Украина будет встречать новый 2021 год.
1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, день работников прокуратуры.
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря – Международный день инвалидов
4 декабря – День объятий
5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
6 декабря – День Вооруженных Сил Украины
7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления
9 декабря – Международный день борьбы против коррупции
10 декабря – День прав человека
11 декабря – Международный день гор
12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
13 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, День ликвидатора
15 декабря – День работников суда
17 декабря – День работника государственной исполнительной службы
18 декабря – Международный день мигрантов
19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая
20 декабря – Международный день солидарности людей
22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины
24 декабря – День работников архивных учреждений
25 декабря – Рождество
Напомним, ранее мы писали о том, сколько дополнительных выходных дней украинцы получат в январе 2021 года.
А также рассказывали о том, какие новогодние мероприятия попадут под строгий запрет.