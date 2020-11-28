Все выходные и праздники в декабре 2020: что будем отмечать

Календарь выходных и праздничных дней в декабре 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В декабре украинцы получат один дополнительный выходной день

В декабре 2020 года украинцы получат один дополнительный выходной день – 25 декабря. В этот день католики будут отмечать Рождество. Таким образом в декабре будет 22 рабочих дня и 9 выходных.

Также в декабре будут отмечаться социальные значимые даты и праздники, в том числе и церковные. А в последний день этого месяца вся Украина будет встречать новый 2021 год.

Календарь праздников в Украине на декабрь 2020:

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, день работников прокуратуры.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря – Международный день инвалидов

4 декабря – День объятий

5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции

10 декабря – День прав человека

11 декабря – Международный день гор

12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

13 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, День ликвидатора

15 декабря – День работников суда

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы

18 декабря – Международный день мигрантов

19 декабря – День адвокатуры, День Святого Николая

20 декабря – Международный день солидарности людей

22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины

24 декабря – День работников архивных учреждений

25 декабря – Рождество

Напомним, ранее мы писали о том, сколько дополнительных выходных дней украинцы получат в январе 2021 года.

А также рассказывали о том, какие новогодние мероприятия попадут под строгий запрет.