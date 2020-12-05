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День Збройних сил України: історія свята і традиції

Субота 05 грудня 2020 18:08
День Збройних сил України: історія свята і традиції
День Збройних сил України відзначається 6 грудня (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Щороку в Україні відзначають День Збройних сил України – 6 грудня. У календарі це свято з'явилося в 1993 році й цю дату заснувала Верховна Рада України у постанові "Про збройні сили України". З того часу 6 грудня – свято всіх військовослужбовців України. Цей день не є офіційним вихідним днем.

Крім того, дата символічно збігається з початком Першого Зимового походу армії УНР. В деяких джерелах є припущення, що дату 6 грудня обрано саме тому, але підтверджень цієї версії немає.

До складу Збройних сил України входять:

  • Сухопутні війська
  • Протиповітряні війська
  • Військово-морські сили
  • Регулярна і контрактна армія
  • Прикордонники
  • Внутрішні війська
  • Служба надзвичайних ситуацій

У 2016 році додалися ще одні війська – Сили спеціальних підрозділів. Варто відзначити, що у кожного роду військ є окремі професійні свята, а 6 грудня – відзначають всі війська одночасно.

Традиції

В цей день зазвичай проводиться безліч заходів, які спрямовані на те, щоб показати важливість і цінність армії для нашої країни. Президент України вітає військовослужбовців, а також проводиться церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

До цього свята відкривають виставки, показують фільми та проводять концерти на відповідну тематику. Традиційно в цей день у церквах України проводять молебень.

Також в цей день вручають Премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки додаткових вихідних днів отримають українці в грудні.

А також розповідали про те, які свята та пам'ятні дати відзначатимуть в Україні у грудні 2020 року.

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