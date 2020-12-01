ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новогодние праздники и выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре

Вторник 01 декабря 2020 13:39
Новогодние праздники и выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Сколько выходных украинцы получат в декабре 2020 (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В декабре украинцы получат дополнительный выходной и длинный уик-энд

В декабре 2020 года украинцы получат только один дополнительный выходной день – 25 декабря. В этот день отмечается католическое Рождество. Три года назад его признали официальным праздником и сделали выходным днем. Какие дни будут выходными в декабре 2020 года - читайте в Styler.

25 декабря – это пятница, соответственно украинцы получат длинные выходные – 25, 26 и 27 декабря. 24 декабря – рекомендовано сделать коротким рабочим днем и сократить его на 1 час. Таким же коротким днем станет и 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг. В некоторых компаниях последний день уходящего года делают выходным, но это решается индивидуально руководителями предприятий.

На Новый год украинцы смогут снова отдохнуть три дня подряд – 1, 2 и 3 января.

Всего в декабре будет 22 рабочих дня и 9 выходных дней.

Кроме того, в декабре будет много других праздников, но эти дни не будут официальными выходными днями. В воскресенье, 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины, а 19 декабря, в субботу – День Святого Николая, любимый праздник детворы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать жители Украины в декабре 2020 года.

А также рассказывали о том, какие памятные даты и праздники украинцы будут отмечать в последний месяц года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Праздникивыходные

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь