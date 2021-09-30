День Веры, Надежды, Любови и Софии: поздравьте близких красивыми открытками, стихами и СМС

Открытки и СМС для поздравления с праздником

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!



Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

С днем Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди

И чтобы ангелы хранили.



Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всем пути.

Чудес всевышних и здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

Вера, Надежда, Любовь

Пусть будут навеки с тобой,

Пусть не оставят в пути,

С ними ведь легче идти

И в вихре жизни кружить:

Верить, надеяться - жить.

Вера, Надежда и Любовь

Пускай всегда будут с тобой!

В столь светлый день пусть навсегда

Уйдут печаль, зло и беда,

Теплом пусть сердце полнится,

Желания исполнятся!

Пускай три силы принесут

В душу добро, ласку, уют!

Пусть в вас не угасает вера,

Надежда пусть в душе живет,

Ну а любовь вам сердце греет.

И пусть всегда во всем везет!

Красивые стихи, картинки, и поздравления с праздником

Фото: freepik

Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!

Фото: pixabay

Хочу поздравить с удивительным праздником, Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!

Фото: pixabay

Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы в жизни был любимый человек, чтобы каждый день начинался с доброй надежды, чтобы вера сердца вела вслед за мечтой. Желаю мира, красоты, гармонии, радости и настоящего счастья!

Фото: pixabay

С самыми искренними и тёплыми чувствами, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником. В этот прекрасный день, я желаю благополучия, душевного равновесия и счастья. Пусть все беды обходят тебя и твой дом стороной.

Что важно знать о Дне святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Сегодня женщинам, а также молодоженам нельзя ссориться, выяснять отношения, иначе конфликт может затянуться.

При этом, согласно интересному обряду, женщинам 30 сентября нужно попричитать и поплакать, чтобы отвести беду от себя и своей семьи на целый год.

В этот праздник лучше не гулять свадьбы и не свататься, а вот присматриваться к понравившимся людям, знакомиться и флиртовать очень даже можно.