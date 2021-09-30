День Віри, Надії, Любові та Софії: привітайте близьких красивими листівками, віршами і СМС

Листівки та СМС для привітання зі святом

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!

Нехай у вас не згасає віра,

Надія нехай в душі живе,

Ну а любов вам серце гріє.

І пам'ятайте - щастя прийде!

Красиві вірші, картинки, і привітання зі святом

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Вітаю вас з цим великим святом! Бажаю, щоб всі ви були здоровими, щасливими, щоб в домівках ваших панував лише затишок і добробут. І щоб Віра, Надія, Любов завжди супроводжували вас і всіх ваших близьких!

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Хочу привітати з дивовижним святом, Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, і побажати щоб здоров'я було міцним щастя вічним, а в родині панували завжди добра доля і достаток!

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Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Бажаю, щоб в житті була кохана людина, щоб кожен день починався з доброї надії, щоб віра серця вела слідом за мрією. Бажаю миру, краси, гармонії, радості і справжнього щастя!

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З найщирішими і теплими почуттями, я хочу привітати тебе з таким чудовим святом. У цей прекрасний день, Я бажаю благополуччя, душевної рівноваги і щастя. Нехай всі біди обходять тебе і твій дім стороною.

Що важливо знати про День святих Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

Сьогодні жінкам, а також молодятам не можна сваритися, з'ясовувати стосунки, інакше конфлікт може затягнутися.

При цьому, згідно цікавого обряду, жінкам 30 вересня потрібно побідкатися і поплакати, щоб відвести біду від себе і своєї сім'ї на цілий рік.

У це свято краще не гуляти весілля і не свататися, а ось придивлятися до вподобаних людей, знайомитися і фліртувати дуже навіть можна.