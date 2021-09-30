День Віри, Надії, Любові та Софії: привітайте близьких красивими листівками, віршами і СМС

День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відзначається щорічно 30 вересня. Це свято вважається жіночим днем, в який представникам кращої половини людства не можна працювати, а особливо займатися домашніми справами. В Україні цей день здавна вважається особливим, хоча і не належить до числа великих православних свят.
Привітайте дівчат, дівчаток, жінок з цим днем, а особливо тих, кого звуть Віра, Надія, Любов і Софія, красивими листівками, віршами і СМС, які ви знайдете нижче в нашому матеріалі.
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!
Нехай у вас не згасає віра,
Надія нехай в душі живе,
Ну а любов вам серце гріє.
І пам'ятайте - щастя прийде!
Фото: freepik
Вітаю вас з цим великим святом! Бажаю, щоб всі ви були здоровими, щасливими, щоб в домівках ваших панував лише затишок і добробут. І щоб Віра, Надія, Любов завжди супроводжували вас і всіх ваших близьких!
Фото: pixabay
Хочу привітати з дивовижним святом, Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, і побажати щоб здоров'я було міцним щастя вічним, а в родині панували завжди добра доля і достаток!
Фото: pixabay
Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Бажаю, щоб в житті була кохана людина, щоб кожен день починався з доброї надії, щоб віра серця вела слідом за мрією. Бажаю миру, краси, гармонії, радості і справжнього щастя!
Фото: pixabay
З найщирішими і теплими почуттями, я хочу привітати тебе з таким чудовим святом. У цей прекрасний день, Я бажаю благополуччя, душевної рівноваги і щастя. Нехай всі біди обходять тебе і твій дім стороною.
Сьогодні жінкам, а також молодятам не можна сваритися, з'ясовувати стосунки, інакше конфлікт може затягнутися.
При цьому, згідно цікавого обряду, жінкам 30 вересня потрібно побідкатися і поплакати, щоб відвести біду від себе і своєї сім'ї на цілий рік.
У це свято краще не гуляти весілля і не свататися, а ось придивлятися до вподобаних людей, знайомитися і фліртувати дуже навіть можна.
Раніше ми писали, що суворо заборонено робити у день Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, щоб не накликати біду.
Також стало відомо, які свята українці відзначать у жовтні 2021, скільки буде вихідних і робочих днів.