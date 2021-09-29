Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

30 сентября 2021 года в православном календаре обозначено особенным днем, который посвящен великомученицам Вере, Надежде, Любови, их матери Софии, погибшим за веру. В народе этот день называют Всесветные бабьи именины, его традиционно считают женским

Что категорически нельзя делать в этот день, приметы, традиции - читайте ниже в нашем материале.

Что запрещено делать в этот особенный день

Праздник посвящен женщинам, поэтому им 30 сентября запрещается работать. Если нарушить запрет, "тружениц" может постичь несчастье. Особенно это касается "грязной" работы - стирки, уборки, а также рукоделия.

Еще один запрет на праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии касался сватовства и свадеб в этот день. Люди верили, что на праздник построение нового семейного союза не принесет счастья.

Не следует 30 сентября выяснения отношений между женщинами, а также молодоженами.

А после праздничного обеда нельзя выбрасывать остатки еды.

Что нужно сделать на Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

Интересный обряд для женщин на этот день гласит, что сегодня они должны выплакаться. Если это сделать, то целый год причин лить слезы не будет. Слезами можно отвести ненастье не только от себя, но и от своей семьи.

Рыдания, причитания в этот день, по поверью, могут укрепить любовь и верность мужей, а женихов - сблизить с девушками.

Празднование оканчивался вечерними гуляниями, где молодые парни и девушки устраивали смотрины.

Приметы праздника