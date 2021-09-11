В октябре украинцев ждут длинные выходные: какие дни будем отрабатывать

В октябре украинцев ждут длинные выходные, которые приурочены празднованию Дня защитника Украины, 14-го числа. Это событие в нынешнем году выпадает на четверг, поэтому следующая за ним пятница также будет нерабочим днем. Его отработка будет перенесена на следующую субботу.

Что еще отпразднуем во второй месяц осени, сколько всего будет выходных и рабочих дней - читайте ниже в нашем материале.

Сколько нас ждет выходных и рабочих дней

В октябре всего 31 календарный день, из них 20 дней рабочие, а 11 - будут выходными.

Также украинцев ждет укороченный на один час предпраздничный день - 13 октября.

Выходными в октябре будут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021

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