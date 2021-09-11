В октябре украинцев ждут длинные выходные: какие дни будем отрабатывать
В октябре украинцев ждут длинные выходные, которые приурочены празднованию Дня защитника Украины, 14-го числа. Это событие в нынешнем году выпадает на четверг, поэтому следующая за ним пятница также будет нерабочим днем. Его отработка будет перенесена на следующую субботу.
Что еще отпразднуем во второй месяц осени, сколько всего будет выходных и рабочих дней - читайте ниже в нашем материале.
Сколько нас ждет выходных и рабочих дней
В октябре всего 31 календарный день, из них 20 дней рабочие, а 11 - будут выходными.
Также украинцев ждет укороченный на один час предпраздничный день - 13 октября.
Выходными в октябре будут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.
Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021
Все праздники в октябре 2021
- 1 октября - Международный день пожилых людей
- 2 октября - Международный день ненасилия
- 3 октября - День работников образования
- 4 октября - Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных
- 5 октября - Всемирный день учителей
- 8 октября - День юриста
- 9 октября - Всемирный день почты; День риелтора
- 10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья
- 12 октября - День кадрового работника
- 14 октября - День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости
- 16 октября - День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия
- 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности
- 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
- 21 октября - Международный день кредитных союзов
- 23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
- 24 октября - Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций
- 24-30 октября - Неделя разоружения
- 25 октября - День маркетолога
- 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
- 29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны
- 31 октября - День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря
Ранее мы писали про День осеннего равноденствия, который будет уже в сентябре.