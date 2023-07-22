День Української Державності 2023: коли відзначимо і чому цього року свято унікальне

День Української Державності - офіційне свято, яке вперше відзначали 2022-го року. Українці відсвяткують його 28 липня, але з наступного року дата зміниться.
В чому суть свята, і чи буде додатковий вихідний - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Запровадження нового свята ініціював президент Володимир Зеленський влітку 2021-го, оголосивши про це під час святкування 30-ї річниці Незалежності. Верховна Рада наприкінці травня 2022-го року підтримала законопроект 257 голосами "за".
Покликання Дня Державності - нагадати про зв'язок нині живих українців з багатьма поколіннями нашого народу.
Свято має сприяти утвердженню спадкоємності багатої історії Української держави, що бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.
Під час заснування планувалося, що День Української Державності має стати вихідним. Однак повномасштабна війна РФ проти України змінила ситуацію.
В країні діє воєнний стан, тож додаткові вихідні скасовані. А насолодитися відпочинком українці зможуть вже після нашої перемоги.
Річ у тім, що День Державності за задумом має співпадати з днем, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, тобто 28 липня.
Оскільки календарна реформа ПЦУ передбачає зміщення всіх дат на 13 днів назад, з наступного року День Державності відзначатиметься 15 липня. Верховна рада вже ухвалила таке нововведення.
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