Церковні свята серпня 2023: головні дати і що зміниться в "новому календарі"

Серпень 2023 багатий церковними святами, дати яких є сталими, але вже з наступного року вони можуть змінитися. Головними подіями цього місяця вважаються "Три Спаси", Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

Що відзначимо в останній місяць літа, і які зміни нас чекають - в матеріалі Styler далі.

Головні церковні свята серпня 2023

2 серпня - День пророка Іллі (Іллін день)

4 серпня - Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини

7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона

14 серпня - День семи мучеників Макавеїв, або Маковія, Медовий спас , Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього

, Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього 14-28 серпня - Успенський піст

19 серпня - Преображення Господнє , Яблучний спас

, Яблучний спас 26 серпня - Віддання свята Преображення Господнього

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня - Горіховий спас

Які зміни в календарі набудуть чинності вже 2023 року

Нагадаємо, що на Синоді ПЦУ 24 травня ухвалили рішення перейти на новоюліанський календар, за яким всі дати свят буде зміщено на 13 днів назад.

Зміни набудуть чинності з нового церковного року, 1 вересня 2023, але за умови затвердження на помісному соборі 27 липня.

При цьому в ПЦУ зазначили, що парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем.

Тільки дати Великодня, а також пов'язані з ним подвижні свята: Вербна неділя, Воздвиження, Трійця, а також Великодній піст залишаться "зі збереженням чинної Пасхалії".

Рада вже ухвалила перші зміни офіційно

Варто зазначити, що в Україні вже змінили дати трьох свят на офіційному рівні. Так, Верховна рада ухвалила такі нововведення:

Згідно з рішенням Верховної ради тепер:

25 грудня - Різдво Христове (замість 07 січня)

15 липня - День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

1 жовтня - День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня), пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

За словами парламентарів, цей закон підпишуть після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Тому ще в цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.